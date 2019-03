Bis zu 21 Grad: Am Sonntag wird es frühlingshaft

Am Sonntag kommt dann endlich der Frühling. Im ganzen Land wird es sehr sonnig, nur morgens gibt es speziell in den Becken im Süden und Osten einige Nebel- und Hochnebelfelder. Dank milder Luft aus dem Mittelmeerraum wird es für einen Tag auch frühlingshaft mild.

Abkühlung am Montag

Die nächste Wetterumstellung lässt aber nicht lange auf sich warten. Bereits am Nachmittag treffen in Vorarlberg und Tirol Wolken einer Störungszone ein, die bis zum Abend auch erste Regen- und Schneefälle bringen. Die Schneefallgrenze sinkt rasch, in der Nacht auf Montag schneit es bereits wieder bis auf 600 Meter herab. Der Wind weht vor dem Eintreffen der Störung schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, danach teils lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 5 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 21 Grad.