Bis zu 18 Grad am Wochenende: Der Frühling lässt grüßen

Die Österreicherinnen und Österreicher können sich über wärmere Temperaturen freuen: Am Wochenende sind laut aktueller Prognose von Geosphere Austria (ehemals ZAMG) bis zu 18 Grad zu erwarten. Regional kann es aber auch zu stürmischem Wetter kommen.

Zunächst wird es am Freitag aber noch etwas ungemütlich. Eingelagert in die nordwestliche Höhenströmung erfasst ein Frontensystem das Land und bringt nördlich des Alpenhauptkamms dichte Wolken und vor allem im Norden auch zeitweiligen Regen. Im Süden ist es am Freitag bei wechselnder Bewölkung aber auch länger sonnig. Abgesehen vom Süden und Südosten kommt milder Westwind auf, der im Norden und auf den Bergen bereits mäßig bis lebhaft bläst. Während die Temperaturen in der Früh zwischen minus und plus sechs Grad variieren können, erreicht die Tageshöchsttemperatur acht bis 14 Grad.