Skiregion Hochkönig: Wie Familienurlaub im Winter gelingen kann

Der erste Pflug im Kinderskikurs, eine heitere Pferdeschlittenfahrt und eine abendliche Rodelpartie: Wie fühlt es sich für Kleinkinder an, das allererste Wintererlebnis in den Alpen? Die Skiregion Hochkönig in Salzburg und ein Familienhotel auf dem Prüfstand des Nachwuchses.

von Stefan Hofer