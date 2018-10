Bis 2050 sollen alle Autos sauber sein

Benziner oder Diesel? Jahrzehntelang hatten Käufer diese grundsätzliche Frage zu beantworten, wenn sie ein neues Auto suchten. Geht es nach den Umwelt- und Verkehrsministern der EU, soll ihre Auswahl rasch breiter sowie kostengünstiger werden - aber vor allem beim Fahren schadstofffrei.

Ideen gibt es zuhauf, vieles ist auch längst auf dem Markt, siehe etwa Elektro- oder Hybridantriebe bei Kfz. Allerdings ist die Hilfe von Motorentwicklern sowie Forschung erforderlich, um sich aus der Nische in ein Massenprogramm bewegen: Nötig sind Elektromotoren, deren Batterien mehr Kapazität und Reichweite haben. Synthetische Kraftstoffe, die keine Emissionen ausstoßen. Da haken die Politiker ein, die sich erstmals in d er Geschichte der EU in dieser Zusammensetzung trafen: Noch nie berieten Umwelt- und Verkehrsreferenten gemeinsam über Fragen der Mobilität. „Dieses Signal haben wir bewusst gesetzt“, erläutert Umweltministerin Elisabeth Köstinger, ÖVP. „Umweltpolitik kann nur erfolgreich sein, wenn sie die Verkehrspolitik miteinbezieht.“