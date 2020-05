Jede zweite Rettungsgasse funktioniert

Auch der ARBÖ hat seine Pannenfahrer befragt, mit dem Ergebnis: „Bei zwei Spuren funktioniert es, bei mehreren gibt es öfter Chaos“, sagt ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch. Beim ÖAMTC heißt es: „Es kommt einfach noch zu häufig vor, dass die Rettungsgasse nicht richtig gebildet oder vorschriftswidrig befahren wird“, sagt ÖAMTC-Chef Oliver Schmerold.

Kurios: Die Asfinag hatte zu Wochenbeginn Blaulichtorganisationen und Automobilclubs per Mail aufgefordert, man möge doch zur Bilanz positive Presseaussendungen zur Rettungsgasse schreiben. Zumindest die Chefs der großen Blaulichtorganisationen (von Feuerwehr bis Rotem Kreuz) zogen am Mittwoch das erwünschte Resümee: „Wenn einer in die Rettungsgasse hineinfährt, heißt es ja nicht, dass sie nicht funktioniert“, sagt Brigadier Martin Germ vom Innenministerium. Er sprach davon, dass es bisher „Hunderte Strafen“ gab, eine genauere Bilanz gibt es nicht.

Auch fehlt der Nachweis, dass die Einsatzkräfte durch die Rettungsgasse schneller als über den Pannenstreifen am Unfallort sind. Einzig der nö. Notruf 144 hat einen Vergleich parat. Bei den Anfahrtszeiten habe es 2012 zum Vorjahr eine leichte Verbesserung gegeben. Diese solle sich aber lediglich im „einstelligen Prozentbereich“ bewegen, heißt es.

Von der angeblichen vier Minuten rascheren Anfahrt ist keine Rede mehr. Im Internet kursiert nur ein Beispiel aus Deutschland, bei dem ein Fan der Feuerwehr von einer Autobahnbrücke aus erst Rettung und Feuerwehr in der (gut funktionierenden) Rettungsgasse und dann im gleichen Stau eine Rettung auf dem leeren Pannenstreifen filmt. Fazit: Durch die Rettungsgasse ging es um 2,5 Minuten langsamer.