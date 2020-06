Wissenslücken der Verkehrsministerin

Die Rettungsgasse sorgt hingegen für immer mehr Konflikte innerhalb der Rettungsorganisationen. Beim Österreichischen Rettungsdienst (ÖRD), der via KURIER das Ende der Rettungsgasse gefordert hatte, fragen derzeit zahlreiche Fahrer von Arbeitersamariterbund und Rotem Kreuz an, weil sie überlaufen wollen. "Wir haben deshalb in Niederösterreich eine eigene Filiale gründen müssen", sagt Hermann Dominik, Leiter der Sanitätsstaffel des ÖRD.

Eine Bezirksorganisation soll sogar überlegen, komplett überzulaufen. Der Rettungsdienst hat wegen der immer heftiger werdenden Diskussion auch bei seinen Partnerclubs in Deutschland nach Erfahrungen mit der Rettungsgasse angefragt: "Unisono hieß es, dass es nicht klappt", berichtet Dominik. Die Hessische/Niedersächsische Allgemeine Zeitungberichtete erst vor wenigen Tagen darüber, dass die Rettungsgasse in Deutschland laut den Einsatzkräften immer noch nicht wirklich funktioniere. Die Schilderung eines Feuerwehrmannes klingt sogar vertraut: "Jeder Autofahrer sucht seinen eigenen Vorteil und versucht noch schneller an der Unfallstelle vorbeizukommen."

In unserem nördlichen Nachbarland gilt die Rettungsgasse seit 30 Jahren.