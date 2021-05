Bienenstöcke manipuliert: Mehrere 100.000 Bienen verendeten

Die Polizei in Ratten (Bezirk Weiz) ermittelt wegen eines mysteriösem Vorfalles: Ein 38-jähriger Mann fand vier seiner Bienenstöcke verschlossen vor - die Ausflugsöffnungen wurden mit Schaumstoff verstopft. Dadurch konnten die Honigbienen nicht ausfliegen und verendeten. Laut Polizei geht es dabei um mehrere 100.000 Tiere, der finanzielle Schaden betrage einige Tausend Euro.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es vorerst nicht, der Oststeirer konnte aber den Tatzeitraum eingrenzen: Als er sich am 24. April bei den Bienenstöcken in einem Waldgebiet aufhielt, war noch alles in Ordnung. Am Mittwoch entdeckte er die verschlossenen Öffnungen die die verendeten Bienen.