Ein zehnjähriger Bub aus Deutschland ist Donnerstagvormittag beim Skifahren in der Skiwelt Wilder Kaiser in Scheffau (Bezirk Kufstein) schwer am Oberschenkel verletzt worden. Der Schüler fuhr laut Polizei in Richtung Südhanglift talwärts, konnte schließlich vor dem Einstieg der Talstation nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen das dortige Drehkreuz.

Der Zehnjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.