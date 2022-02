Bewegende Geschichte aus dem Kinderheim: Der Überlebende von Eggenburg

Die Szenen, die Steinbach in seinem neuen Buch „Erziehungsheim Eggenburg. Der Akt“ beschreibt, sind keine leichte Kost. Etwa die brutalen Züchtigungen seiner Mutter. Trotzdem sei es keine Abrechnung mit ihr, sagt Steinbach zum KURIER. „Es ist für junge Menschen gedacht, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Es soll zeigen, dass man nicht aufgeben soll, weil man es trotzdem schaffen kann.“

Väterliche Freunde

Tatsächlich legt Steinbach den Fokus auf die Personen und Zeiten des Heimlebens, die ihm Kraft gaben. Erzieher Josef Angerer zum Beispiel, der ihm ein väterlicher Freund wurde. Oder Direktor Hans Matz, von dem Steinbach fast ehrfürchtig erzählt. Beide Namen sollen unbedingt in der Zeitung stehen, darauf besteht Steinbach. „Sie haben es verdient, weil sie uns Perspektiven gegeben haben“.

Matz legte erstaunliche Kreativität an den Tag, um Möglichkeiten zu suchen, um die Jugendlichen auszupowern. „Einmal ließ er am Berg Luftballone frei, denen wir nachlaufen sollten“, erzählt Steinbach. Für jeden eingefangenen Luftballon gab es zwei Schilling. Am Abend seien alle so müde gewesen, dass an Unsinn nicht mehr zu denken gewesen war.