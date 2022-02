Valentinstag in Wien: Schenkungsfreudige Männer und Flirts im Taxi

Der nahende Valentinstag am 14. Februar facht nicht nur die Liebe an, sondern animiert auch Betriebe und Organisationen, Umfragen in der Bevölkerung durchzuführen.

Die Wirtschaftskammer Wien hat so zum Beispiel herausgefunden, dass erstmals mehr als 80 Prozent der Männer ihre Partner beschenken wollen, bei Frauen sind es 66 Prozent.

Das beliebteste Geschenk sind wenig überraschend Blumensträuße, 55 Prozent der Befragten wollen so ihre Zuneigung ausdrücken. Auf Platz 2 sind Süßigkeiten, 18 Prozent planen den Kauf von Parfum oder Kosmetika.

Dank Befragung via App durch den Taxi-Vermittler Free Now weiß man nun auch, welche die romantischsten Plätze bzw. Aktivitäten in Wien sind: die Altstadt, dicht gefolgt vom Schönbrunner Schlosspark, mit der Kutsche durch Wien fahren oder eine Schiffsfahrt auf der Donau. Dabei haben auch 54 Prozent der Befragten zugegeben, schon einmal im Taxi geflirtet zu haben. Und immerhin knapp 20 Prozent haben sich schon einmal mit dem Taxifahrer über ihr Liebesleben unterhalten.