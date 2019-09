Bevölkerung wünscht dem Heer mehr Geld

Das Bundesheer war am Oberländer Sicherheitstag am gestrigen Samstag nur mit einem kleinen Infostand vertreten. An sich hätte ein Black Hawk Hubschrauber landen sollen, schwere Gerätschaften hätte man ausstellen wollen und die Tiroler Militärmusik hätte aufspielen sollen. "Wir hätten gerne teilgenommen“, so Tirols Militärkommandant Herbert Bauer mit ein wenig Wehmut. Aber das Budget – das habe die Vorhaben nicht zugelassen.

Verteidigungsminister Thomas Starlinger hat vorige Woche den Zustandsbericht für das österreichische Bundesheer präsentiert und ein dramatisches Bild gezeichnet: Ein flächendeckender Schutz der österreichischen Bevölkerung ist nicht mehr gewährleistet. Das Heer braucht mehr Geld: 900 Millionen Euro sofort - für das Budget für den laufenden Betrieb. Und zusätzlich ganze 16,2 Mrd. Euro, um bei Ausrüstung, Waffen, Personal und Gerät auf den gewünschten Ist-Zustand zu kommen.