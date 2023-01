Betrunkener 17-jähriger Steirer stieß nach Drifts mit Auto gegen Baum

Ein Führerscheinneuling in der Steiermark hat in der Nacht auf Sonntag betrunken nach mehreren Drifts sein Auto zerlegt. Der 17-jährige Weststeirer war kurz nach Mitternacht in Bärnbach unterwegs und das - laut Zeugen - mit hohem Tempo und riskanten Fahrmanövern. Lange ging das nicht gut: Am Hauptplatz endete die Spritztour an einem Baum. Der Alko-Test schlug an. Der 17-Jährige ist seinen "Schein" nun wieder los, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.