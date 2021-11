Betrunkene Jugendliche spielten mit Schwefelpulver: Verbrennungen

Zwei alkoholisierte Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren haben Mittwochabend in Schlaiten in Osttirol im Schlafzimmer des 17-Jährigen mit Schwefel- und Magnesiumpulver hantiert. Dabei entzündete sich das Schwefelpulver und der 15-Jährige erlitt Verbrennungen an der linken Hand. Der Jugendliche wurde in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.