Betrug im internationalen Diamantenhandel: Wiener Juwelier angeklagt

Einen mutmaßlichen großen Betrugsfall im internationalen Diamantenhandel bringt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am 20. Juli am Landesgericht Korneuburg zur Anklage. Im Zentrum des Falles steht ein österreichischer Juwelier, der in der Wiener Innenstadt zwei GeschĂ€fte betreibt.

Einer der GeschĂ€digten ist ein Schweizer DiamantenhĂ€ndler, der den Fall auch ins Rollen gebracht hat. Er wird von der Wiener Anwaltskanzlei Eversheds-Sutherland vertreten. Begonnen hat alles im Sommer 2019. Der Wiener Juwelier habe laut Anklage seinem Schweizer Kunden in Genf einen weißen Diamanten, Gewicht 5,57 Karat, zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis: 270.000 Schweizer Franken. Anzahlung in bar: 200.000 Franken (181.818 Euro). FĂŒr diesen Diamanten hatte der VerkĂ€ufer auch ein GIA-Zertifikat, das die Echtheit bestĂ€tigen sollte. Sollte.