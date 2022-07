Versteckte Kamera in der Sauna: Unternehmer aus NÖ muss in Gefängnis

Sogar im Urlaub konnte er von seiner Sucht nicht ablassen. In einem Hotel in Oberösterreich schaffte er es, in der Sauna sein Handy zu verstecken. Auch damit fertigte er Aufnahmen an, während die Gäste nichts ahnend schwitzten.

Geständig

Vor Gericht zeigte sich der Niederösterreicher geständig. Zur Sprache kamen dabei auch Fälle aus der Vergangenheit, die sich nun auf das Strafausmaß auswirkten. So soll der 41-Jährige bereits in einem Veranstaltungszentrum in der Landeshauptstadt St. Pölten Kameras versteckt haben, in einem Kino ebenso.

Staatsanwalt, Verteidiger und auch der Angeklagte zeigten sich mit der Höhe der Strafe einverstanden.

