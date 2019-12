Betrugsvorwurf: Ex-ÖVP-EU-Parlamentarier vom Land suspendiert

Richard Seeber meinte, er wolle mit dem nunmehrigen Schritt Schaden von seiner Familie und dem Land Tirol abwenden. Diesen Schritt habe er „schon länger erwogen“. Er bestritt die Vorwürfe am Freitag aber weiter vehement.

In einer Stellungnahme an den KURIER ließ er wissen: "Die Darstellung, dass meine Gattin Honorare in fast ebenso hohem Ausmaß von Malaun wie er von mir erhalten hat, ist falsch. Es wurden von ihr alle von ihm angefragten Leistungen erbracht, die in Summe nur einen Bruchteil des Gesamtvolumens ausmachten. Diese wurden ordnungsgemäß mit einer genauen Leistungsaufstellung abgerechnet."

Mehrfach geprüft

Alles sei mehrfach vom Europäischen Parlament geprüft und für korrekt befunden worden. Auch das Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) habe das Verfahren wegen mangelnden Verdachts eingestellt.

Der Prozess gegen Seeber soll Anfang kommenden Jahres in Innsbruck über die Bühne gehen. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten ein bis zehn Jahre Haft.