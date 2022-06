Beteiligung an Befragung zu Garage mit 21,8 Prozent hoch

Eigentlich hätte man meinen können, dass das herrliche Badewetter die Stadt-Salzburger vom Weg zur Garagenausbau-Befragung abhalten wird. Es bildeten sich bei einigen Wahllokalen aber schon am frühen Morgen Warteschlangen. Vom bekennenden Bürgerlichen bis zu grün-alternativen Wählern machten unterschiedlichste Gruppen ihr Kreuzerl. Nicht nur in Garagen-Nähe war das Interesse an einer wichtigen Verkehrsfrage der Zukunft groß. Auch in Salzburg-Süd oder Aigen mussten Bürger zum Teil bis zu 25 Minuten warten. Über die Auswirkungen einer Befragung wurde viel diskutiert. Einige befürchteten, dass der Bau, egal welches Votum, auf jeden Fall durchgesetzt wird. In der allgemeinen Klimadiskussion sehen viele Bürger das Vorhaben, das schon seit rund zehn Jahren in Planung ist, als überholt. Mehr Pro-Stimmen sind in Stadtrand-Lagen zu hören. Befürworter wurden in den letzten Wochen von der starken öffentlichen Präsenz der Gegner klar überstimmt. Die Plattform „Lebendiges Salzburg“ hoffte auf eine Beteiligung von zumindest 10.000 Wählern. Der Bürgerwille könne dann nicht mehr ignoriert werden, so die Gegner. Sie machten bis kurz vor der Befragung mit verschiedenen Aktionen vor allem auf die drohenden Einschnitte am Krauthügel, wo die Baustelle geplant ist, aufmerksam. Erst am Freitag bildeten die Kritiker eine Menschenkette, die eine rote Linie symbolisieren sollte.