Bestimmte Corona-Masken-Charge in Tirol wies Mängel auf

In Sachen mangelhafter Schutzmasken gibt es nun auch neue Erkenntnisse aus Tirol. Eine bestimmte Charge von sogenannten KN95-Masken (die einer Schutzfunktion einer FFP2-Maske entsprechen) aus einer Lieferung der zweiten Augusthälfte 2020 hätte nicht den Anforderungen entsprochen, teilte das Land auf APA-Anfrage mit. Die Masken dürfen daher - bis zur vollständigen Klärung – ausschließlich als Mund-Nasen-Schutz verwendet werden.

Prüfung durch Pflegeheim

"Ob es dadurch zu vermehrten Infektionen gekommen ist, kann nicht gesichert bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen werden", hieß es. Die nunmehrige Erkenntnis ging laut Land auf den Betreiber eines Wohn- und Pflegeheimes zurück, der eigenständig eine Prüfung veranlasste.

Das Erstergebnis sei dann umgehend an den Bund gemeldet worden, der Einrichtungen wie Wohn- und Pflegeheime in Tirol mit Schutzmasken (wie FFP2-Masken) ausrüstete. Das Land sei ausschließlich für die Logistik bzw. Verteilung in Tirol verantwortlich.

Der Bund habe Ersatzmaterialien entsprechend des Bedarfs in Aussicht gestellt. Auch vonseiten des Landes würden derzeit weitere Möglichkeiten geprüft, um die Einrichtungen in Tirol "schnell und zuverlässig mit Ersatzschutzausrüstung auszustatten und diese schnellstmöglich an die einzelnen Bedarfsträger zu liefern", wie es hieß.