Berittene Polizei: Alle verbliebenen Polizeipferde übersiedelt

Das umstrittene Prestigeprojekt der Reiterstaffel von Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ist endgültig Geschichte: Alle verbliebenen Tiere sind diese Woche von ihrer Unterkunft in der Militärakademie Wiener Neustadt in eine Trainingsstätte der Spanischen Hofreitschule in Heldenberg in Niederösterreich übersiedelt. Bis die neun Pferde verkauft werden, verbleiben sie in ihrer neuen Unterkunft.

"Diese Lösung ist kostensparend, die Pferde bekommen professionellste Betreuung und sie laufen im täglichen Betrieb mit", freute sich die zuständige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP). Als "optimale Lösung" und "eine Optimierung der Kosten" bezeichnete auch Bernhard Treibenreif, Direktor der Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten, die Unterbringung der Polizeipferde in Heldenberg.

Übereinkommen mit Verteidigungsministerium abgelaufen

Der neue Standort musste gefunden werden, weil das Übereinkommen zur Beherbergung zwischen Innenministerium und Verteidigungsministerium abgelaufen war. Die Spanische Hofreitschule gewährt den Tieren nunmehr Asyl, die ersten drei Pferde wurden Ende Jänner übersiedelt und von Köstinger und der Leiterin der Hofreitschule, Sonja Klima, in Empfang genommen. Die restlichen sechs Pferde folgten am Mittwoch und Donnerstag. Das spart Geld, weil die Tiere im täglichen Betrieb einfach mitlaufen, in Heldenberg werden bereits 60 Pferde betreut.