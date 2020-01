Wie viel die Polizeipferde wirklich kosteten

Was Österreich über die (frühpensionierte) Reiterstaffel wissen wollte, liegt jetzt schriftlich vor. Etwa, was der Bund für das Futter der zwölf Wallache ausgab, 44.0000 Euro nämlich. Oder was ihre Ausrüstung kostete, von den Sätteln über das Zaumzeug bis zu den Gamaschen fielen 75.800 Euro an.

Diese Erkenntnisse ergeben sich aus zwei Beantwortungen parlamentarischer Anfragen, die die NEOS-Mandatarin Stefanie Krisper und ihr SPÖ-Kollege Reinhold Einwallner an den Innenminister einbrachten. Wolfgang Peschorn, Mitglied der Übergangsregierung, beantwortete sie noch vor der Ablöse durch seinen türkisen Nachfolger.

Mehr als zwei Millionen Euro

Demnach bestätigt die offizielle Abrechnung des durch Peschorn Ende November eingestellten Projektes jene Summen, die der KURIER schon vor geraumer Zeit berichtete, nämlich: Von 1. Juni 2018 bis 26. September 2019 kostete das unter dem damaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl etablierte Prestigevorhaben insgesamt 2,345 Millionen Euro.