"Benzos"-Tote: Warum man die Trenddroge an jeder Ecke bekommt

Für zwei oder drei Euro beim Dealer auf der Straße, in der Apotheke oder im Medikamentenschrank der Eltern . Benzodiazepine, kurz "Benzos" sind wahre Wundermittel bei Schlafstörungen , Panikattacken und Depressionen - machen aber gleichzeitig sehr schnell abhängig .

Wie viele Österreicher derzeit an einer Sucht leiden, ist schwer zu sagen. Laut Schätzungen des Gesundheitsministeriums sind es rund 140.000 Betroffene. Dass der Umgang bzw. Missbrauch von Benzodiazepinen zunehmend zum Problem wird, zeigt ein Blick in die Statistik.

Auch die Zahl der Drogentoten in Österreich ist mit 248 Fällen im Jahr 2022 - aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor - vergleichsweise hoch. Eine zentrale Rolle dabei spielen Benzos.

Am häufigsten wurden laut ÖGK die Medikamente Halcion, Praxiten und Anxiolit verschrieben

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 1.641.685 Packungen, in den Corona-Jahren im Schnitt rund 1.450.000

"Aber die Begehrlichkeit der Patienten ist groß, manche lassen sich da unter Druck setzen. Dazu kommt das Phänomen, wenn ein Arzt einmal bekannt ist, dass er großzügig mit solchen Verschreibungen umgeht, hat er sofort eine Fülle von Patienten am Hals, die das auch wollen", berichtet der Leiter des Referats für Substitutionsfragen.

Erst vor wenigen Wochen gab es dazu eine Sitzung , sagt der Mediziner. Wie man dem Problem Herr werden will, steht allerdings noch nicht fest. "Es ist sehr schwer, diesen Markt zu kontrollieren . Die Krankenkassen können keine genaue Auskunft über den tatsächlichen Umfang des Verkaufs dieser Substanzen geben, weil die meisten dieser Substanzen unter Rezeptgebühr verkauft werden. Damit scheinen sie im Kassenbudget nicht auf", sagt Jachimowicz.

Das einst sehr beliebte aber gefährliche Benzodiazepin Flunitrazepam dürfe darüber hinaus nur auf Suchtgiftrezept verschrieben werden. Aufgrund massiven Missbrauchs entschied man sich vor rund acht Jahren dazu, den Wirkstoff auf die Suchtmittel-Liste zu setzen. In Medienberichten wird Flunitrazepam am häufigsten im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen unter Einsatz von Drogen genannt. Es wird auch häufig als "Date rape" bezeichnet.

Vonseiten des Gesundheitsministeriums heißt es dazu, dass der Missbrauch von Benzodiazepinen ernst genommen werde. "Der Gesetzgeber hat das Risikopotenzial bei der Verschreibung von Benzodiazepinen erkannt und im Vergleich zu anderen psychotropen Stoffen Sonderregelungen geschaffen. So darf z.B. bei der Verschreibung von Arzneimitteln, die psychotrope Stoffe aus der Gruppe der Benzodiazepine enthalten, keine wiederholte Abgabe angeordnet werden", hieß es dazu auf KURIER-Anfrage aus dem Ministerium.

"Das würde jeglichen Rahmen sprengen. All diese Daten zu erfassen und zu kontrollieren wäre viel zu aufwändig . Bei jeder alten Frau, die ein Schlafmittel verschrieben bekommt, müsste man das ja dann auch überprüfen", erklärt Jachimowicz.

"Diese Maßnahme war durchaus erfolgreich , die Umsätze sind daraufhin stark zurückgegangen", sagt Jachimowicz. Wieso also nicht alle Benzodiazepinen auf die Suchtmittelliste setzen?

Die Verschreibung von Suchtmitteln ist für Ärzte durchaus mit viel Aufwand verbunden: Jedes Rezept muss mit einer Suchtgiftvignette versehen werden, der Arzt muss ein Suchtgiftbuch führen und akribisch dokumentieren, an welchem Tag er welchem Patienten was verschrieben hat.

"Das wird von der Gesundheitsbehörde auch streng kontrolliert. Damals bekamen einige Ärzte Probleme, als das Schlafmittel Flunitrazepam zum Suchtgift erklärt wurde", sagt der Mediziner in Anspielung auf die Verordnung, die im Jahr 2016 in Österreich in Kraft trat.