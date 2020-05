Dämpfer für den Tiroler Überflieger

Den Grundstein seines Erfolgs hat René Benko mit 18 Jahren gelegt, als er einem Freund half, der in Tirol Dachböden ausbaute. Benko war vom Geschäft fasziniert, entschied sich für die Branche – und gegen die Matura. Seit 1999 hat Benko einen Immobilienkonzern geschaffen, der heute auf ein Portfolio von 4,5 Milliarden Euro verweisen kann.

Im Jahr 2000 traf er auf Karl Kovarik, den Erben des Stroh-Tankstellenimperiums. Mit Startkapital von Kovarik errichtet Benko in Österreich Ärzte-Zentren, in einer Zeit, als Gruppen-Praxen noch unüblich waren. Im günstigen Berlin sammelt die damals noch als Immofina tätige Gesellschaft rund 35 Zinshäuser ein.

Gleichzeitig startete der einstige Sportkletterer das, wofür er heute bekannt ist: Die Trophäenjagd. Die Trophäen nützte sein Düsseldorfer Fondshaus, um Immobilienpakete mit Leuchtturm-Projekten zu schnüren. Renditen von 50 Prozent erfreuten ausgewählte Großinvestoren.

Um Verwechslungen mit der börsenotierten Immofinanz-Gruppe zu vermeiden, nannte sich Benkos Firma 2006 in Signa um. Dann ging es Schlag auf Schlag: 2008 erwarbt er die Ex-Länderbank-Zentrale am Hof, die zu einem 5-Sterne-Hotel umgebaut wird. 2009 schnappte er sich das gesamte Immobilienpaket der Bank Austria mit Häusern wie Meinl am Graben ( Wien) oder Getreidegasse 1 ( Salzburg), 2010 das Bank Austria Kunstforum.

Goldenes Quartier Im Frühling 2010 eröffnete Benko das Kaufhaus Tyrol in bester Innsbrucker Innnenstadtlage. Derzeit laufen die Arbeiten an seiner Nobelmeile „Goldenes Quartier“ in der Wiener Innenstadt, das sich vom Hof bis zu den Tuchlauben erstreckt.

Noch im November öffnen hier die ersten Nobel-Marken ihre Pforten – darunter Giorgio Armani und Louis Vuitton. Auch Prada, Yves Saint Laurent, Etro und Mui Mui sollen bereits Mietverträge unterzeichnet haben. In den oberen Stockwerken

entstehen Nobelherbergen. Unter den Wohnungen befindet sich auch das Penthouse, in dem einst helmut Elsner wohnte.