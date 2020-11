Belastungsprobe Lockdown: Was in Familien für Streit sorgt

Der Betreuungsbedarf nimmt zu. Wie das Bildungsministerium am Freitag berichtete, sind für die kommende – voraussichtlich – letzte Woche des Schul-Lockdowns 17 Prozent der Kinder für die Betreuung an den Schulen angemeldet. In den ersten beiden Wochen waren es jeweils nur 15 Prozent. Über die Gründe dafür lässt sich vorerst nur mutmaßen.

Das Institut für Early Life Care der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und das Kinderlabor der Universität Salzburg haben eine Studie zur Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, der Familien während des ersten Lockdowns durchgeführt und kürzlich eine erste Auswertung der Ergebnisse abgeschlossen.

Diese zeigen, dass ein Lockdown innerhalb der Familien eine konfliktträchtige Zeit ist. „Es gab nur ganz, ganz wenige Familien, wo es keine Konflikte gab“, berichtet Studienleiterin Beate Priewasser. Bei 30 Prozent der Familien war die Zahl der Konflikte überdurchschnittlich groß.