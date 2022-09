Bekannter Anästhesist wird ärztlicher Leiter an Klinik Schwarzach

Der Anästhesist Eugen Adelsmayr übernimmt mit 10. Oktober die ärztliche Leitung, wie das Karl Schwarzenberg Klinikum am Mittwoch mitteilte. Der 63-Jährige gilt als renommierter Experte für Gesundheitswissenschaften.

„Wir bekommen mit ihm nicht nur eine souveräne und international erfahrene Führungspersönlichkeit, sondern auch einen kompetenten Gesundheitsexperten“, freut sich Cornelia Lindner, Geschäftsführerin des Kardinal Schwarzenberg Klinikums. „Mit seiner Bestellung“, so Lindner, „trennen wir bewusst und erstmalig die im Klinikum bisher übliche Personalunion des Ärztlichen Direktors mit einem Primariat. Somit kann und soll sich unser neuer Ärztlicher Direktor exklusiv auf die Leitung aller Primarii, die medizinische und organisatorische Weiterentwicklung des Ärztlichen Dienstes als auch auf eine berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle unserer Patienten und Mitarbeiter im Haus konzentrieren."

Das Krankenhaus reagiert damit auf die Turbulenzen der letzten Monate: Seitdem man sich von dem früheren ärztlichen Direktor Andreas Valentin trennte, kam keine stabile Nachbesetzung zustande. Von der Abteilung für Gynäkologie und Frauenheilkunde verabschiedeten sich gleich mehrere Ärzte.

Arzt mit großer internationaler Erfahrung

Adelsmayr stammt aus Bad Ischl und absolvierte seine fachärztliche Ausbildung in Wien, Bad Ischl und Innsbruck. Nach Studienaufenthalten an der Harvard Medical School in Boston (Massachusetts, USA) und dem Shriner’s Children’s Hospital in Galveston (Texas, USA) war Adelsmayr von 2005 bis 2011 in leitenden Funktionen in den Vereinigten Emiraten tätig. Adelsmayr freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe in Schwarzach und die Zusammenarbeit mit den 15 Primarii der unterschiedlichen Fachabteilungen, deren Vorgesetzter er künftig ist.

Verurteilung in Dubai sorgte für Schlagzeilen

Für den heute 63-jährigen Mediziner ist es ein verspäteter Karriere-Sprung: Für Schlagzeilen sorgte er, als ihm 2009 vorgeworfen wurde, in Dubai einen querschnittsgelähmten Patienten mit einer zu hohen Dosis Morphin versorgt und so seinen Tod herbeigeführt zu haben. Er wurde im Oktober 2012 in Dubai in einem laut Beobachtern teils fragwürdigen Prozess auch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Adelsmayr hielt sich zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr im Land auf. Parallel laufende Ermittlungen in Österreich wurden 2014 eingestellt.