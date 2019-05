Behördenverfahren für umstrittene Tiroler Gletscher-Ehe startet

Drei Mal mussten die Projektbetreiber einer Skiverbindung zwischen dem Pitztaler und dem Ötztaler Gletscher in den vergangenen drei Jahren ihre Unterlagen beim Land nachbessern. Am Mittwoch startet nun das UVP-Verfahren für das höchst umstrittene Vorhaben.

Für die Realisierung sollen drei neue Seilbahnen und 64 Hektar Pisten angelegt werden. Das geplante Investitionsvolumen beträgt in etwa 120 Millionen Euro. Die Pläne für den Zusammenschluss waren im Juni 2016 vorgestellt worden.

Gegenwind

An der Gletscher-Ehe gibt es allerdings massive Kritik. Die Gegner befürchten unter anderem massive Eingriffe in die sensible Gletscher-Landschaft und einen weiteren Zuwachs des Urlauberverkehrs Richtung Tiroler Oberland. Die Tiroler Grünen mussten den Zusammenschluss im Koaltionsabkommen mit der ÖVP nach der Landtagswahl 2018 außer Streit stellen.

Die Pitztaler Gletscherbahnen, einer der Projektwerber, machten zuletzt Negativ-Schlagzeilen mit dem Absprengen eines ganzen Berggrats am Gletscher.