Landesrätin will geplante Gletscher-Ehe auf Eis legen

Die Reaktion des Koalitionspartners von Umweltlandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) ließ nicht lange auf sich warten und fiel deutlich aus. „Das ist Wunschdenken und hat mit der politischen und rechtlichen Realität überhaupt nichts zu tun“, sagte Tirols VP-Wirtschaftsbund-Chef Franz Hörl zu einem Plan der LH-Stellvertreterin, die geplante Gletscher-Ehe zwischen dem Pitz- und dem Ötztal auf Eis zu legen.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, will Felipe prüfen lassen, ob sie das derzeit laufende UVP-Verfahren für die Skigebietsverbindung für eine bestimmte Zeit ruhend stellen kann. Und zwar als Sanktion für eine Umweltsünde. „Es kann nämlich nicht sein, dass einerseits ein UVP-Verfahren für den Zusammenschluss der beiden Skigebiete anhängig ist, aber gleichzeitig am Pitztaler Gletscher ein Skiweg am Grat des Hinteren Brunnenkogels massiv verbreitert wird. Ohne Bewilligung wohlgemerkt“, sagt sie.