Baulandreserven in Tirol größer als bisher vermutet

Wohnen – egal ob in Miete oder Eigentum – hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verteuert. Die Landespolitik scheitert jedoch seit Jahr und Tag daran, teils schon seit Jahrzehnten gewidmetes und brach liegendes Bauland zu mobilisieren.

Von 3.000 Hektar war in diesem Zusammenhang stets die Rede. Die oppositionelle Liste Fritz hat nun auf eigene Faust eine Erhebung in allen 279 Tiroler Gemeinden durchgeführt. Demnach ist die Baulandreserve sogar noch viel größer. Es würden sogar 3.600 Hektar beziehungsweise 3,6 Millionen Quadratmeter gewidmeter Grund zur Verfügung stehen.

"Mit Mythos aufräumen"

„Wir können nun auch mit einem Mythos aufräumen, den die ÖVP stets spielt“, sagte Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint am Donnerstag. Die Gemeinden mit den größten Baulandreserven würden nämlich in der Inntalfurche liegen, also dort, wo Wohnraum aufgrund des Zugs in die Städte besonders gefragt ist – etwa in Innsbruck.

Tatsächlich war Wohnbaulandesrat Johannes Tratter ( ÖVP) immer wieder bemüht, die Wichtigkeit der Mobilisierung von Bauland zu relativieren. Die größten Reserven würden in peripheren Bezirken liegen, wo sie – etwa wegen Abwanderung – am wenigsten gebraucht werden.