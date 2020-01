Bauarbeiten verzögert: Semmering-Basistunnel erst 2027 fertig

Noch finden die Bauarbeiten des Semmering-Basistunnels in einem "schwierigen Teil des Berges" statt, hieß es am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz der ÖBB. Nach einigen Zwischenfällen im vergangenen Jahr verspäte sich die Fertigstellung des Projekts nun um ein Jahr, kündigte Projektleiter Gerhard Gobiet an. Kosten würden durch die Verzögerung keine zusätzlichen anfallen: "Bestimmte Risiken sind in unserem Budget von 3,3 Milliarden Euro eingerechnet. Diese Zwischenfälle bedeuten daher keine Mehrkosten", versicherte Gobiet.

Im Juli 2019 stießen die Arbeiter auf eine Bergwasserader. Der Wasserstrom war so stark, dass Wassermassen tagelang talabwärts durch den Göstritz- und den Auebach in die Schwarza flossen. "In diesem Teil des Bergs haben wir es mit stark wasserführenden Bereichen zu tun. Dazu kommt, dass das Massiv hier vorwiegend aus Schiefer, der sehr porös ist, besteht - das macht die Arbeit so besonders heikel", schilderte der zuständige Sachverständige Wulf Schubert von der Technischen Universität Graz.