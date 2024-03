Bauarbeiten bringen am Wochenende Staus auf Südost Tangente (A23)

Von Freitag, 8. März (ab 22 Uhr) bis Montag, 11. März ( 5 Uhr) kommt es auf der Wiener Südost Tangente (A23) in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Knoten Prater und dem Handelskai zu Fahrbahneinengungen . Das kann an den Wochenenden, vor allem an Samstagen zu Staus und Zeitverlusten führen, wie der ÖAMTC in einer Aussendung berichtet.

Verkehrsbehinderungen auch in Niederösterreich

Zu einer Verkehrsbehinderung kommt es heute, Freitag 8. März, auch in Niederösterreich. Aktuell ist die Landesstraße B 27 zwischen dem Weichtalhaus und Kaiserbrunn aufgrund eines Felssturzes gesperrt, wie es in einer Aussendung heißt.

Sonst sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich am heutigen Freitag überwiegend nass bzw. salznass. Im Raum Amstetten und in Groß Gerungs kommt es teilweise zu Glättebildung. In Scheibbs, Lilienfeld, Gutenstein, Wiener Neustadt und Gloggnitz muss in höheren Lagen abschnittsweise mit Schneefahrbahnen gerechnet werden.