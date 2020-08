Bau der zweiten Karawankentunnel-Röhre auch in Slowenien begonnen

Zwei Jahre nach Österreich haben auch auf der slowenischen Seite des Karawankentunnels die Bauarbeiten für dessen zweite Röhre begonnen. Der Bau hat sich aufgrund der Corona-Pandemie um einige Monate verzögert. Die slowenische Autobahngesellschaft DARS versichert jedoch, den Fertigstellungstermin im Mai 2025 einhalten zu können.

"Cengiz plant die Bauarbeiten vor 2025 abzuschließen", kündigte Asim Cengiz, Vorstandsmitglied des beauftragten türkischen Baukonzerns am Freitag laut slowenischer Nachrichtenagentur STA an. Die türkische Baufirma, die den Zuschlag für den knapp 100 Mio. Euro schweren Bauauftrag zu Jahresanfang bekommen hatte, hat nun am Mittwoch mit den Bohrarbeiten für die zweite Röhre begonnen.