Barbies Superkräfte: Diese Faschingskostüme sind heuer im Trend

Aber die Prinzessin trägt heutzutage ein anderes Kleid. „Anstatt sich an den typischen Figuren, etwa aus den Märchen der Gebrüder Grimm zu orientieren, verkleiden sich Mädchen nun als Disney-Prinzessinnen“, erklärt Soziologe Manfred Prisching . Daher treffe man eben häufiger die Meerjungfrau „Arielle“ oder Eiskönigin „Elsa“ anstelle des Rotkäppchens.

Bestes Beispiel für den Medieneinfluss ist aktuell die legendäre Spielzeugpuppe „Barbie“. Sie ist laut WKW dieses Jahr in allen Varianten gefragt. Zurückzuführen ist das auf den Erfolg des gleichnamigen Kinofilms. „Verkleidungen funktionieren nur, wenn sie auch erkannt werden. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen“, sagt Jörg Matthes, Medienpsychologe der Universität Wien. Das treffe gerade bei Figuren aus Film und Fernsehen zu: „Wenn niemand die Verkleidung erkennt, macht es einfach keinen Spaß“, so Matthes.

Egal ob „Barbie“, „Spiderman“, „Luke Skywalker“ oder „Harry Potter“ – die beliebten Charaktere verkörpern etwas, das in gewisser Weise dem Alltag entspricht. Dadurch gelang es „Barbie“, von der Leinwand in das kollektive Gedächtnis und schließlich in den Kleiderschrank der Menschen zu rutschen.