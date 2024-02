Selbstversuch: Warum Bodybuilding keine Männersache ist

Nach rund 40 Trainingseinheiten unter Anleitung von Bodybuilding-Weltmeister Klaus Drescher ist klar, Situationen, in denen sich Frauen im Fitnessstudio unwohl fühlen, sind keine Seltenheit.

Ausblick Ziel ist u. a. ein Sixpack. Da die Bauchmuskeln sich noch verstecken, werden in den letzten zwei Monaten die Kohlenhydrate reduziert.

Eine, die das am eigenen Leib erfahren hat, ist Kira Baumgartner : „Ich hab’ anfangs nur im Damenbereich trainiert und als ich mich rausgetraut hab’, wurde mir ungefragt die Meinung aufgedrückt.“ Das sei schade, denn Frauen könnten vom Kraftsport genauso profitieren wie Männer und vor allem zu Beginn rasch Muskeln aufbauen.

Die Bodybuilderin Baumgartner trainierte am Mittwoch mit zwei KURIER-Redakteuren

Mit mir als blutige Anfängerin ist sie aber nachsichtig. Nach einigen Übungen an diversen Geräten geht es weiter mit speziellen Kniebeugen bei der sogenannten Hackenschmidt-Beinpresse. Kira achtet mit Adleraugen darauf, dass meine Knie nicht nach innen neigen und erklärt die richtige Atemweise. Obwohl ich bei Yoga und Pilates nichts mehr hasse als Kniebeugen, macht mir diese Übung Spaß. Meinem mit uns trainierenden Kollegen zeige ich stolz, dass ich Gewichte stemme. Dass es sich dabei um kleine Scheiben handelt, spielt keine Rolle.

Zum Glück ist für die Einheit Bodybuilderin Kira Baumgartner (siehe Fotos oben) als Trainerin am Start: Geduldig zeigt sie die Übungen vor, ermahnt, wenn man sich etwas Rausschummeln möchte und korrigiert Fehler. Anders als die Schwergewichte an den Geräten neben mir möchte ich mir mein Leben nämlich nicht schwerer machen. Nützen tut es nichts, denn Kira entgeht nicht, wenn ich den Arm nicht weit genug nach hinten ziehe, oder das Becken nicht genug hebe.

Laute Musik, das Klirren von Metall und ein fluchender Mann, der sich energisch auf den Brustkorb schlägt – die Atmosphäre im Fitnessstudio bildet einen starken Kontrast zu meinen üblichen Yoga- und Spinningstunden. Da ich noch nie Kraftsport gemacht habe, sieht jedes Gerät gleich aus und ich habe im Prinzip keine Ahnung, was mich erwartet.

Die 1,72 Meter große Sportlerin, die es auf ein Wettkampfgewicht von 59 Kilo bringt, weiß aber, dass Bodybuilding, so wie sie es betreibt, nicht nur gesund ist. „Es ist schwierig, wenn man vor dem Wettkampf so stark abnimmt, dass man jeden Muskel sieht und danach in kürzester Zeit wieder zweistellig zulegt.“