Wie man einem Ticketkontrolleur in der U-Bahn (nicht) entkommen kann

Mit schnellen Schritten läuft ein junger Mann die hinunterfahrende Rolltreppe bei der U3-Station Landstraße hinauf. Er hat die Kontrolleure am unteren Ende gerade noch rechtzeitig entdeckt. Die Verschnaufpause dauert nur kurz an, denn als er sich in Sicherheit wähnt, packt ihn jemand am Arm: „Fahrschein, bitte!“

Laut Wiener Linien werden jährlich 3,3 Millionen Fahrgäste kontrolliert – 3,2 Prozent davon sind, wie der junge Mann, ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Gerechnet aufs Jahr sind das 105.600 Personen.