Bankschließfächer geplündert: Viele Hinweise nach Zeugenaufruf

Die bisher unbekannten Täter schlugen am 13. November nahezu zeitgleich in mehreren Geldinstituten zu: Betroffen waren die Safeanlagen der Bank Austria in Klosterneuburg, der Raiffeisen Regionalbank in Mödling und der Raiffeisenlandesbank Wien-Niederösterreich im 19. Bezirk in Wien.

Als am Samstag die ersten Fahndungsfotos veröffentlicht wurden, meldeten sich bereits zahlreiche potenzielle Zeugen bei der Polizei.