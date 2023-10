17.000 Euro pro Jahr für einen Bankomat: Neues Angebot für Gemeinden

In Österreich haben 317 Gemeinden keinen Bankomaten im Ort, geht aus einer Erhebung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) von Ende 2021 hervor.

Aber auch diese Gemeinden - die meisten davon im Burgenland - sollen nun Geldausgabeautomaten erhalten können, teilte die Bundessparte Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit.

