Technischer Fehler: Bankomaten spuckten immer bis zu 1.000 Euro aus

Als sich herumsprach, was am Dienstag an einigen Bankomaten der Bank of Ireland möglich war, kamen sie alle. Lange Schlangen bildeten sich an mehreren Standorten auf der Insel, einige davon wurden letztlich von der Polizei blockiert. Der Grund: Ein technischer Fehler machte es auch Kundinnen und Kunden, deren Konto nicht ausreichend gedeckt war, möglich, bis zu 1.000 Euro abzuheben.