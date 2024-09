Banges Warten: Entspannung frühestens am Dienstag

Die Rekordregenmengen seit Donnerstag – in Schwarzau im Freiwald (NÖ) fielen etwa 218 Liter pro m² – könnten nur Vorboten für Schlimmeres gewesen sein. Dementsprechend befanden sich die Einsatzkräfte in einigen Bundesländern in der Nacht auf Sonntag weiter in Alarmbereitschaft, um die Lage zu beobachten.