Bandidos-Rocker: Großrazzia vor Prozessstart in Salzburg

Zwischen den berüchtigten Hells Angels und den gefürchteten Bandidos gab es offenbar eine geheime Abmachung zu Österreich. Die Höllenengel mischen sich nicht in die Geschäfte der Banditen in Bayern – und die Bandidos expandieren dafür nicht nach Österreich. Das geht aus einem undatierten Schreiben hervor, das dem KURIER vorliegt (siehe Faksimile). Darin werden die Pläne der Bandidos in Österreich konkret dargelegt. Es ist eine offene Herausforderung an die konkurrierenden Hells Angels. Wäre dies alles so umgesetzt worden, wären wohl heftige Auseinandersetzungen die Folge gewesen.

Vor rund drei Jahren bekam die Vereinbarung erste Brüche – es gab eine Schlägerei im April 2013 in einem Münchner Strip-Lokal. 15 deutsche Hells Angels attackierten dabei einige Bandidos. Das deutsche Bandidos-Führungsmitglied Helmuth P. (im Rang eines "Sergeant at Arms") wurde dabei bewusstlos geschlagen. Grund der Auseinandersetzung war offenbar Hannes H. Der Österreicher war zuvor bei den Hells Angels, wurde von diesen verstoßen und tauchte dann mit den Bandidos auf.