Bandidos-Drahtzieher in U-Haft

Die Luft wird immer dünner für den Salzburger Hannes H., der – wie berichtet – im Umfeld des Motorradclubs Bandidos in Österreich Geschäfte machen dürfte. Der 30-Jährige sitzt seit zweieinhalb Wochen in Untersuchungshaft. Neben den kürzlich aufgenommenen Ermittlungen in sieben Betrugsfällen laufen noch zwei Gerichtsverfahren wegen Betrügereien im Rotlicht-Milieu, bestätigt die Staatsanwaltschaft Salzburg.

Damit nicht genug: Laut KURIER-Recherchen droht dem von ihm gemieteten Vereinslokal der Legion Torro, einem Ableger der Bandidos, in Salzburg die Zwangsräumung. Auch die angekündigte „Goldfighter MMA Fight Night“ am 5. Dezember in der Event-Pyramide Vösendorf (NÖ), hinter der H. als Projektleiter steckt, ist nach Zahlungsproblemen abgesagt.