Bahnstreik sorgte für ratlose Passagiere und "gestrandete" Schüler

"Stunden, bis sich alles wieder einspielt"

In St. Pölten sind durch den zweistündigen Streik vor allem Schüler vorübergehend "gestrandet". "Wir müssen um Verständnis bitten, dass für die Züge, die entfallen, keine Ersatzmaßnahmen möglich sind", sagte Bundesbahnen-Sprecher Christopher Seif. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt bot sich am frühen Nachmittag das Bild, dass Fahrgäste vor allem in der Bahnhofshalle oder in angehaltenen Zügen das Ende des Ausstands abwarteten. Viele suchten Cafes zur Überbrückung der Wartezeit auf. Auch auf den Bahnsteigen harrten einige trotz der nasskalten Witterung aus.

In St. Pölten halten pro Tag etwa 250 Personenzüge. 70 davon sind laut Seif in den Zeitraum des zweistündigen Streiks gefallen. Bis sich "alles wieder eingespielt hat", die Auswirkungen des Ausstands also nicht mehr zu spüren seien, "werden Stunden vergehen", sagte der Sprecher am frühen Nachmittag.