Bahnstreik könnte auf den letzten Metern verhindert werden

Fahren die Züge am Montag oder nicht? Das ist die große Frage, die Bahnkunden vom Pendler bis zum Reisenden beschäftigt. Am Mittwoch hat der ÖGB der Gewerkschaft Vida die Streikfreigabe für einen österreichweiten, 24-stündigen Warnstreik im Eisenbahnbereich erteilt.

Hintergrund dafür sind die stockenden Verhandlungen um den Eisenbahner-Kollektivvertrag. Die Positionen liegen weit auseinander. Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass der Stillstand auf Österreichs Schienen noch auf den letzten Metern verhindert werdne könnte.

Neuer Verhandlungstermin

Wie die Vida am Freitagnachmittag mitteilte, haben die Verhandlungsführer der Gewerkschaft und des Fachverbandes Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf einen Termin zur Fortführung der KV-Verhandlungen für die 50.000 Beschäftigten in der Eisenbahnbranche verständigt.