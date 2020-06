Bahnkreuzungen: Bund verlor im Millionen-Poker

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), dass der Bund für die Kosten der Sanierung von Eisenbahnkreuzungen aufkommen müsse, lässt Ortschefs im Burgenland aufatmen. Allein acht Gemeinden an der Neusiedler Seebahn hätten dafür laut Berechnungen binnen zehn Jahren Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro aufwenden müssen - für manche eine Frage der Existenz, wurde betont (der KURIER berichtete).

"Ich finde es genial. Es ist Gott sei Dank unsere Argumentation bestätigt worden, dass es so nicht sein kann", kommentierte der Bürgermeister von Neusiedl am See, Kurt Lentsch ( ÖVP), gegenüber der APA die Entscheidung des VfGH. Es könne nicht sein, dass Menschen, die länger planen, über Nacht irgendetwas "von einem Dritten auf die Nase gedrückt" bekämen, sagte Lentsch: "Wir planen unsere Ausgaben als Körperschaft öffentlichen Rechts. Das war unverständlich, dass ein anderer über unser Budget verfügen kann." Die Gemeinden hätten die Anweisung zur Zahlung der ersten Tranche noch heuer erhalten, so der Bürgermeister.

"Ich bin sehr erleichtert", meinte sein Amtskollege aus Frauenkirchen, Josef Ziniel ( SPÖ). Die Regelung hätte Gemeinden mit vielen Bahnübergängen "vor finanzielle Aufgaben gestellt, die sehr schwer leistbar gewesen wären", meinte der Stadtchef. "Ich war immer der Auffassung, dass das nicht richtig ist", so Ziniel. Nachdem der öffentliche Verkehr für alle da sei, sollten die Kosten dafür breiter aufgeteilt werden und nicht nur einzelne Gemeinden betreffen.

"Höchst erfreut" über die VfGH-Erkenntnis zeigte sich in einer Aussendung auch ÖVP-Klubobmann Rudolf Strommer. Die ÖVP habe "stets dafür gekämpft", den Gemeinden diese immensen Kosten nicht aufzubürden. Verkehrsministerin Doris Bures ( SPÖ) habe "höchst unverantwortlich gehandelt, indem sie die Novelle erlassen hat, ohne mit den Zuständigen zu sprechen", erklärte Strommer. Er erwarte, "dass solche Alleingänge, die von den einen erlassen werden, aber die Konsequenzen von anderen getragen werden, in Zukunft unterlassen werden."