Bad Ischls Bürgermeisterin vereint Politik und Partnerschaft

Bürgermeisterin Ines Schiller ( SPÖ) sortiert gerade die Unterlagen ihrer Besprechungen. Sie sitzt am Besprechungstisch in ihrem Büro im Bad Ischler Rathaus. Dieses besetzt sie jedoch noch nicht so lange.

Erst seit zweiten Jänner hat sie ihr neues Amt inne. Das Besondere daran: Ihr Vorgänger ist niemand geringerer als ihr Lebensgefährte und Parteikollege Hannes Heide. Er sitzt nun im Europäischen Parlament.

Arbeit und Privates liegen bei den beiden näher beieinander, als Paaren oft lieb ist. Kämpfen doch viele schon damit, wenn sie nur zu viel Zeit miteinander verbringen.