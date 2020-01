Bad Ischl: "Roter Kaiser" übergibt an Lebensgefährtin

Bad Ischl ist aber nicht die einzige „rote“ Stadt, in der am Anfang des Jahres der Ortschef wechselt: In Bad Goisern soll am 9. Jänner Leopold Schilcher ( SPÖ) als neuer Bürgermeister angelobt werden. In Reichraming hat Reinhold Haslinger ( SPÖ) zu Silvester offiziell seinen Rücktritt verkündet. Ihm soll Mitte Jänner der derzeitige Vizebürgermeister und Parteikollege Michael Schwarzlmüller nachfolgen.