„Babyelefanten vergessen“: Politstreit um Abstand vorbei

„Seit Wochen predigt die Bundesregierung und die Stadtregierung, dass immer ein Babyelefant Abstand zu anderen Menschen zu halten ist. Ihren Babyelefanten haben die drei aber offenbar vergessen“, so Rößlhuber am Tag nach dem Ereignis, das er zum Anlass für eine Anfrage an Preuner nahm. KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl sprach von „abstandslosem Halligalli“.

Am Mittwoch landete Preuners Anfrage-Beantwortung im Neos-Büro: „Vorausschicken möchte ich, dass es mir und meinen Regierungskollegen ferngelegen hat, gegen die Covid-19-Bestimmungen zu verstoßen. Ich möchte daher mein ausdrückliches Bedauern voranstellen“, antwortete der Bürgermeister gleich eingangs.

Für Rößlhuber, der in einer ersten Reaktion noch eine Anzeige angekündigt hatte, ist die Sache mit diesem Eingeständnis erledigt. Er akzeptiere die Entschuldigung.