Babler kündigt Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung an

Die "Comeback-Tour" von SPÖ-Chef Andreas Babler durch Österreich und die Sommertour der Tiroler Genossen haben sich am Donnerstag in Innsbruck geschnitten. Bei einer Pressekonferenz mit Landesparteichef Georg Dornauer kündigte Babler eine Sondersitzung des Nationalrats zur Teuerung an.

Man habe sich mit der FPÖ auf eine gemeinsame Einberufung geeinigt. "Die Sondersitzung ist auf Schiene", so der SPÖ-Bundesparteivorsitzende. Sie soll noch im August stattfinden.