Gestohlenes Auto geschrottet und gleich noch eines geklaut

Ein 29-jähriger Kroate steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag bei einem Haus in Gurgl (Gemeinde Sölden im Ötztal) das Garagentor aufgebrochen und daraus Auto gestohlen zu haben. Weit ist der Mann aber offenbar nicht gekommen, die die Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Kroate Richtung Untergurgl gefahren sein, aber bereits nach etwa 700 Meter einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht haben. Das geschrottete Auto soll der 29-Jährige einfach an der Unfallstelle zurückgelassen haben.

Nächstes Auto, Nächster Unfall

Dabei ließ es der Verdächtige offenbar nicht bewenden. Nach dem Unfall soll er nämlich einfach einen weiteren Pkw aus der Garage gestohlen haben und mit dem Auto nach Innsbruck gefahren sein. Dort verursachte er auf der Kranebitter Allee einen weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden. Daraufhin raste der Kroate mit dem gestohlenen Auto wieder in Richtung Ötztal retour.

