Auswirkungen von 3-G in der Gastro noch kaum spürbar

Die Umstellung von 2-G auf 3-G in der Gastronomie und bei Veranstaltungen hat sich am Samstag laut Branchenvertretern aus Niederösterreich und dem Burgenland kaum bemerkbar gemacht. Ungeimpfte mit negativem Testnachweis waren nur vereinzelt unter den Besuchern, hieß es am ersten Tag der neuen Regelung zur APA. Ein größerer Andrang wird erwartet, wenn ab 5. März Lokale und Hotels von allen ohne Nachweis betreten werden dürfen. Reservierungen für Veranstaltungen nehmen Fahrt auf.

Buchungen laufen wieder an

„Buchungen für Feiern, Abendveranstaltungen und Seminare laufen wieder an“, berichtete Mario Pulker, Gastrospartenobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Die Lockerungen der Corona-Regeln „geben Planungssicherheit“, betonte Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland. Nun könnten Betriebe wieder Aufträge für größere Feiern, etwa zum Geburtstag, annehmen.

Auch im Lokal „Das Fritz“ in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) hat die Nachfrage für private und Unternehmensveranstaltungen angezogen, sagte Alexander Mayer-Tösch, zuständig für Organisation und Eventmanagement: „Firmen, die ihre Weihnachtsfeier wegen Corona abgesagt haben, stellen nun Eventanfragen für Frühjahr und Sommer.“