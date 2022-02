"Strudel, Schnitzel, Schnaps": Chris Hemsworth beim Snowboarden in Österreich

Seit Ende Jänner laufen die Dreharbeiten zum Netflix-Actionfilm "Tyler Rake: Extraction 2" mit dem australischen Hollywood-Star Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Für die Fortsetzung des Films wurde Wien als einer der Drehorte ausgewählt. Von 31. Jänner bis 14. Februar wurde das Sequel auf der Donauplatte gedreht. Nachdem die letzte Klappe gefallen ist, gönnte sich "Thor"-Star Hemsworth mit seiner Crew nun noch einen actionreichen Urlaub in einem Österreichischen Skigebiet.

Chris Hemsworth macht Winter-Urlaub in Österreich

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler eine Reihe an Videos und Fotos, in denen er Einblicke in seine Zeit in den Alpen gibt. Zusammen mit Fitness-Trainer Luke Zocchi, Make-Up-Artist Matteo Silvi und Crew-Mitglied Aaron Grist machte Hemsworth beim Snowboarden die Piste unsicher.