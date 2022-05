Ausstellung "Szenen einer Ehe": Als Wien und Niederösterreich vereint waren

In Interviews, die an jeweils vier Standorten in beiden Bundesländern durchgeführt wurden, kommt auch das Thema Stadt- und Landflucht zur Sprache. Damit bietet die Ausstellung an ihrer letzten Station auch einen Bezugspunkt zur Gegenwart.

Die Geschichten des audiogeführten Themenrundgangs können übrigens mittels QR-Code nicht nur in der Ausstellung abgerufen werden. Mit der App des Museums NÖ können die Informationen zum Nachhören mit nach Hause genommen werden. Vorbild dieser Ausstellungsform war laut Szeless das British Museum: Dass nun auch in St. Pölten solche Wege der Geschichtsvermittlung eingeschlagen werden, sei eine Besonderheit, wie die Kuratorin erklärt.